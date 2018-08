Martina attacca il governo: «Incapaci, portate il Paese sul baratro»

Il segretario del Pd Maurizio Martina contro il governo. «Sento Di Maio pontificare in tv e sui social contro chi ancora in queste ore difende il paese e 177 vite umane contro l'arroganza del loro potere. E lo fa con una sequela di slogan altisonanti per coprire il vuoto di decisioni utili che questo governo non riesce a prendere. Tante chiacchiere a reti unificate per nascondere l'incapacità di un governo che dalla questione europea, all'Ilva, ai loro litigi su Autostrade, alla fuga di capitali all'estero, sta portando il paese sul baratro». Così il Segretario del Partito democratico Maurizio Martina.

