Sardine puntano in alto, Santori: obiettivo oltre 25%. Battaglia in Emilia, ma niente liste

«La richiesta delle Sardine sui decreti sicurezza - sottolinea il premier dopo il concerto di Natale al Senato - le abbiamo già ascoltate. Tra i punti del programma di governo c'era l'impegno a raccogliere le raccomandazioni del presidente Mattarella per ritornare a quella che era la versione originale del secondo decreto per come era uscita dal Consiglio dei ministri». Così oltre 150 animatori delle manifestazioni locali di queste settimane si sono date appuntamento in un palazzo occupato (lo stesso dove l'elemosiniere del , lo SpinTime Labs, per fare il punto su come andare avanti. Una riunione a porte chiuse, durata oltre 4 ore, convocata per avere un primo contatto fisico tra persone in carne e ossa che sinora si sono parlate solo sui social. È stata anche l'occasione per dar vita a tavoli tematici, fare un primo bilancio di cosa si può migliorare nella convocazione delle piazze. Al momento niente che possa far pensare a un passaggio dal movimento spontaneo a qualcosa di più organizzato, lista o partito.