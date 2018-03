Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini: "Bye bye"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Bye bye", con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato.Nonostante non ci sia ancora un nuovo presidente e con le insidie di una rottura nel Centrodestra, il leader della Lega non risparmia una frecciatina alla Boldrini.