Sardine oggi a Modena, ira di Salvini su Facebook: «Uno di loro invocava il mio omicidio»

Sardine determinate a non dare tregua a Matteo Salvini

che oggi sarà nel pomeriggio a Modena . L'obiettivo è quello di stipare la piazza come a Bologna e come è annunciato per il prossimo 30 novembre a Firenze. Clima piuttosto acceso, come dimostra anche un post su Facebook del leader della Lega: «Una delle sardine democratiche che sarà in piazza oggi a Modena contro di me, poco tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giù. Bella roba»., una dei due organizzatori del flash-mob in programma questo pomeriggio a Modena, in contemporanea con la visita in città dello stesso Salvini. Nel post della Zaoui pubblicato da Salvini si vede un video dello stesso leghista al contrario e la frase "Pregate voi, che Dio vi ascolta... Avremmo bisogno di un giustiziere sociale, di quelli che compaiono nella storia, che dopo aver ucciso vengono marcati come anarchici...".