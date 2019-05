Salvini e il rosario sul palco, i preti trevigiani: «Strumentalizza la fede»

di Mauro Favaro

TREVISO - I preti trevigiani contro il vicepremier Matteo Salvini. Anche sui social network. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata alla fine della manifestazione della Lega andata in scena a Milano, quando il ministro dell'Interno, rosario in mano, ha invocato la protezione della Madonna. «Sono sicuro che ci porterà alla vittoria», ha scandito. Un'uscita che si aggiunge alla tensione con il mondo cattolico per i porti chiusi e la gestione dei migranti. Ma la Lega blinda il suo leader: «I...