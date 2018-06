Salvini anche... tour operator: «Fate le vacanze in Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministro dell'Interno, ma anche vicepremier, ma anche leader della Lega. Ma anche tour operator. Ieri Matteo Salvini è intervenuto anche sulle prossime vacanze estive degli italiani. «Stiamo in Italia, state in Italia. Abbiamo il mare e la montagna più belli del mondo, non c'è bisogno di andare a migliaia di chilometri di distanza», ha detto infatti parlando a TeleLombardia, rivolgendo un appello ai telespettatori.