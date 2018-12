Salvini in Israele, malumori nei Cinquestelle: «Ora fa anche il ministro degli Esteri...»

di Mario Ajello

Sconfina, sconfina sempre, in ambiti che non sono i suoi. Ora fa anche il ministro degli Esteri....

. Questo il mood, ai piani alti dei 5 stelle, di fronte al viaggio di Matteo Salvini in Israele. Parte domani, il leader del Carroccio. Vede il premier Nethanyau, il ministro dell'Interno e quello della Giustizia. I suoi "sconfinamenti" su temi di politica estera non passano inosservati nel resto del governo, anche se Salvini è leader di partito e sempre i leader di partito sono e sono stati attivissimi in questo campo.



Salvini è d’accordo con Trump sulla decisione di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Un punto su cui l’intesa con i Cinque Stelle non c’è, e per questo, non a caso, non è stato inserito nel famoso contratto di governo. In passato, il sottosegretario agli Esteri del M5S, Manlio Di Stefano ha polemizzato

La sede delle ambasciate italiane nel mondo è competenza della Farnesina. Gerusalemme è capitale dei due Stati, nessun dubbio a riguardo

. Posizione filo-palestinese, non è quella di Salvini.

