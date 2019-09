alleanze alle regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali Il tema delleallenon è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con ilin vista delle prossime elezioni Regionali

M5S chiudono a qualunque ipotesi di alleanza con i dem alle elezioni in Umbria del 27 ottobre. Un matrimonio che a sinistra è stato sponsorizzato soprattutto da Dario Franceschini e su cui oggi si è espresso favorevolmente anche anche Nicola Zingaretti. «L'idea di Franceschini è corretta - ha detto il segretario dem -. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l'Italia, perché non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare? Ho sempre creduto nella necessità di aprire con coraggio una nuova stagione e questo può essere un capitolo importante per cambiare e migliorare la vita delle persone».



Le priorità per il MoVimento sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri a favore dei cittadini. Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese. Rimaniamo concentrati sulle cose concrete come il taglio dei parlamentari e l'abbassamento delle tasse

sottolineano le fonti M5s.​

Salvini: noi primo partito. «Ho visto anche oggi che secondo gli ultimi sondaggi la Lega è il primo partito italiano. Quindi non penso che potranno andare avanti a lungo solo nel nome della poltrona e dell'odio nei confronti della Lega»: così Matteo Salvini parlando del governo nel corso di un'iniziativa a Orvieto in vista delle elezioni regionali. «Sull'immigrazione - ha detto Salvini - hanno già cominciato a litigare, come sulle tasse, sulle pensioni, sulle infrastrutture e sulle autostrade. La cosa certa è che il 27 ottobre i cittadini umbri fanno la storia». Rispondendo a una domanda sugli ultimi dati Istat, il segretario leghista ha sottolineato: «Se qualcosa in Italia va bene io sono contento». «Non sono - ha aggiunto - come la sinistra che tanto peggio tanto meglio. Il problema dell'Italia è che la crescita è zero. Con mio rammarico ho letto che sia Zingaretti sia Conte hanno detto che la flat tax non si farà, quindi che il taglio delle tasse per chi fa impresa non si farà. Questo è un suicidio, non un dispetto a Salvini. Noi lavoriamo per il bene dell'Italia, questi per la loro poltrona».

A quanto pare, però il matrimonio non si farà. «»,Matteo Salvini, di fronte all'ipotesi alleanza M5S-Pd, è partito all'attacco: «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna. Lo facciano anche in Umbria, li sfido». In Umbria il centrodestra si presenterà candidando come presidente Donatella Tesei. «Tanto in Umbria si vince», ha sottolineato ancora Salvini. «Il 27 ottobre - ha aggiunto - verrà ricordata come la festa della libertà dell'Umbria e degli umbri. Possono inventarsi qualsiasi cosa. Gli può andare bene a Roma per qualche tempo. Anche se si stanno scannando pure stamattina per 40 poltrone da sottosegretari. In Umbria però si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe».