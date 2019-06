Prodi: «Parabola ascendente di Salvini finita, situazione economica fuori controllo»

Romano Prodi ha parlato del futuro del governo, parlando a Repubblica delle Idee in piazza Maggiore a Bologna.​ «Matteo Salvini tira dritto ma non tiene conto delle curve, e adesso siamo di fronte a una curva, Salvini ha il problema di guidare il veicolo Italia in questa curva, e ha tenuto una velocità eccessiva. E credo che sia finita la sua parabola ascendente, del tutto condivisa da gran parte degli italiani, perché ha di fronte dei problemi gravissimi».



«Si avvicina la legge di bilancio che è la sintesi di tutto, arriviamo a quella curva senza fiato e senza benzina nel motore, la situazione economica è al di là di ogni immaginazione, perché il debito cresce sempre di più, siamo in una situazione fuori controllo sul debito e le decisioni prese ci fanno spendere ancora di più».

