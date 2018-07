«Noi l'egemonia l'abbiamo avuta per tre o quattro anni. L'abbiamo persa e l'atto delle dimissioni ha questo significato» di riconoscere la sconfitta. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in assemblea Pd. E una parte della platea applaude a sottolineare la responsabilità di Renzi. A quel punto l'ex segretario si ferma e replica: «Abbassiamo tutti i toni delle tifoserie. So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti».

«Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ma l'alternativa al populismo. Hanno picchiato contro l'argine del sistema, sul web e con divisioni assurde che hanno fatto il male del Pd». Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento all'Assemblea del Pd. «Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l'argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via», ha chiarito Renzi.

«Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace».