Processo Open, Renzi: «Scandalo assoluto, pm hanno violato la Costituzione». E annuncia un libro

«Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole». Lo ha detto il senatore Matteo Renzi ai giornalisti dopo aver partecipato all'inizio dell'udienza preliminare sul procedimento Open uscendo dall'aula, dove è stato presente.

Fondazione Open, Renzi annuncia un libro

«Nonostante questo siamo qua», ha aggiunto «per anni saremo in questo processo. Renzi è tra gli 11 imputati per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

In Tribunale

«Ho fatto il presidente del Consiglio dei ministri e quindi rispetto le istituzioni», ha anche detto Renzi, mentre riguardo alla sua presenza all'avvio dell'udienza preliminare ha aggiunto: «Sarò qui anche alle prossime udienze compatibilmente con il calendario laddove sarà possibile. Sarò qui a dire con molta franchezza che noi stiamo rispettando la legge». «I magistrati di Firenze» invece «non hanno rispettato né la Costituzione né la legge né le sentenze della Corte di Cassazione. Questa vicenda tra qualche anno sarà nei manuali di cronaca giudiziaria come uno scandalo assoluto». «C'è un collegio difensivo di altissimo livello - ha poi osservato il senatore di Italia Viva -, avvocati straordinari, agevolati dalla Cassazione che è stata la prima a sbriciolare l'impianto accusatorio della procura di Firenze».

Costituzione violata

«Se magistrati che devono giudicare gli altri non rispettano la Costituzione, io sono qui per dirglielo in faccia». Lo ha affermato il senatore Matteo Renzi coi cronisti in tribunale a Firenze spiegando la sua presenza in aula in questa fase del procedimento. «Nella corrispondenza non c'è niente che mi preoccupi - ha anche detto Renzi facendo riferimento agli atti dell'inchiesta -, si parla di come si arriva alla festa dell'ultimo dell'anno, di come si apre il cancello e che io ho paura del cane di Carrai. Non sono argomenti penalmente rilevanti. Ma se questa corrispondenza deve essere presa, va presa in presenza di un parlamentare. È stabilito dalla Costituzione, non da me o da voi».

L'annuncio di un libro

«Il processo Open sarà molto interessante soprattutto per gli studenti di diritto e per i ragazzi che fanno la scuola della magistratura a Castelpulci, per dire quanto sia importante ciò che sta avvenendo». Lo dice il senatore Matteo Renzi dopo aver partecipato all'udienza preliminare del processo Open sottolineando che «è il momento di dire le cose come stanno». «Sono mesi, anni che ci sono plurime, e reiterate iniziative» giudiziarie «nei miei confronti - aggiunge - e ora ho scelto di scrivere un libro, di circa 200 pagine, che si chiamerà 'Il Mostrò e uscirà il 10 maggio. Vi troverete alcune valutazioni. Penso che chi leggerà quel libro dal giorno dopo avrà una valutazione diversa su quello che è successo in questi anni in Italia non solo a Firenze».