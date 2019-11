Matteo Renzi a Porta a porta: «Alleanza al centro con Salvini? Mai dire mai»

«Matteo Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro. Un'alleanza con Salvini al centro? Mai dire mai... credo proprio che vedere Vespa con il popcorn vale il prezzo del biglietto», ha detto Matteo Renzi rispondendo a Bruno Vespa e Paolo Mieli a Porta a Porta.

«Io sono quello che ha portato il Pd al 40 per cento, che non c'era mai stato. Al 18 per cento, al 16 per cento c'erano i Ds. Oggi che io non ci sono più, dovrebbero essere tornati al 30 per cento, al 40 per cento. A me interessa il piano shock di 120 miliardi per le opere pubbliche», ha detto ancora Renzi.



«Credo sia abbastanza ipocrita proporre oggi una cosa che non si è avuto la forza di fare quando c'erano i numeri» spiega ancora Renzi, a proposito dello ius culturae. «Se il Pd vuole spostarsi più a sinistra credo sia del tutto rispettabile, forse persino comprensibile. Nessuna polemica», aggiunge.

