ROMA Mentre a Roma Giuseppe Conte e i dem si dannano l'anima per capire a che gioco stia giocando Matteo Renzi, e per cercare in Senato un manipolo di responsabili in grado di disinnescare la rottura con Italia Viva, Renzi twitta dall'Himalaya immagini innevate («quassù non ci sono polemiche ma solo tanta bellezza») e cita Confucio: «La pazienza è potenza». Convinto che il gioco contian-zingarettiano di rimpiazzarlo si stia afflosciando su sé stesso, come dimostrerebbero le frenate di queste...

Ultimo aggiornamento: 10:26

