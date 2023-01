Matteo Messina Denaro latitante da 30 anni, il ministro Matteo Piantedosi: «Mi auguro che venga presto arrestato»

Matteo Messina Denaro è latitante da 30 anni e Matteo Piantedosi non l'ha dimenticato: «Da ministro dell'Interno auspico, per giustizia nei confronti delle vittime, che venga preso. Confido nelle forze di polizia e magistratura». L'ha detto il Ministro in merito alla ricerca del super latitante siciliano. «L'impegno da parte di tutte le forze di polizia è nella lotta alla criminalità organizzata che è una priorità dello Stato. Confidiamo di dare questa soddisfazione non solo al ministro, ma a tutta la comunità», ha aggiunto il capo della polizia Lamberto Giannini.