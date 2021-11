Mattarella: «Con vaccini si progetta il futuro, tempo della responsabilità non è concluso. Pnrr è opportunità»

«Con vaccini e regole si progetta il futuro, ma tempo della responsabilità non è concluso». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al congresso dell'Anci. Poi, le parole dirette ai sindaci: «La dedizione quotidiana dei sindaci è stata decisiva per far fronte sul campo, unitamente all'impegno degli operatori sanitari, alla crisi che il nostro Paese ha dovuto affrontare con la pandemia. Una prova difficile, in tanti momenti drammatica, che ha evidenziato la capacità di coesione della nostra società. Desidero, in questa sede, esprimere un ricordo e rivolgere un pensiero di riconoscenza agli amministratori locali che hanno perduto la vita a fianco dei loro concittadini colpiti dal virus».

Mattarella: «Grazie a vaccini e regole si può progettare il futuro»

«Soprattutto grazie ai vaccini - ha detto il Capo dello Stato - e grazie al senso di responsabilità e al rispetto degli altri e delle regole manifestati dalla quasi totalità dei nostri concittadini - siamo riusciti a superare il tornante più impervio, abbiamo riconquistato importanti spazi di normalità, di libertà, e siamo incamminati su un percorso nuovo dove si può tornare a progettare, a costruire, a operare per un futuro migliore anche rispetto a quello che si presentava prima della comparsa della pandemia, come dimostra l'andamento della nostra economia».

Covid Italia, bollettino oggi 9 novembre 2021: 6.032 nuovi casi e 68 morti, positivi sopra quota 100mila

«Tempo della responsabilità non concluso»

«Abbiamo dato dimostrazione di saggezza e volontà di ripresa - ha detto ancora il presidente Sergio Mattarella al congresso dell'Anci -. È stato fatto un grande lavoro. Occorre adesso prevenire e contrastare le ulteriori, pericolose insidie, che provengono dai nuovi contagi. Il tempo della responsabilità non è ancora concluso. Non possiamo rimuovere le cautele, perché abbiamo oggi davanti a noi opportunità inedite e potenzialità, che hanno acquisito caratteri di concretezza grazie anche a scelte europee di alto valore politico. Dobbiamo essere in grado di trasformare le opportunità in realizzazioni capaci di migliorare il nostro modello sociale, di accelerare nelle transizioni ecologica e digitale, di offrire alle generazioni più giovani una società non compromessa da ipoteche insostenibili».

«Il dissenso non sia sopraffazione dei deboli»

«In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco recato al libero svolgersi delle attività - ha detto ancora il presidente della Repubblica -. Accanto alle criticità per l'ordine pubblico, sovente con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anticovid, hanno provocato un pericoloso incremento del contagio.Le forme legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli: dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo combattono.

« Pnrr priorità. interessi di parte sono subordinati »

«Non possiamo vanificare la grande opportunità che si presenta avanti a noi - ha detto Mattarella parlando dell'importanza del Pnrr per l'Italia.-: è la nostra priorità. Ad essa vanno subordinati interessi parziali» perchè «non ci sarà un'altra occasione».