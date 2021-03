Mattarella vaccinato allo Spallanzani, per il presidente della Repubblica una dose di Moderna

Anche il Presidente Sergio Mattarella (79 anni), essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti Covid nell’Istituto Spallanzani. Lo comunica un tweet del Quirinale dove c'è anche una foto del Capo dello Stato, in attesa del suo turno. Ad accogliere il Capo dello Stato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

«Era vicino a me e mi ha salutato, gran bella persona», ha detto Wilma, appena uscita dallo Spallanzani dopo aver ricevuto la prima dose di Moderna. Lo stesso vaccino somministrato anche a Mattarella che il 23 luglio compirà 80 anni. «Ero vicino al presidente ma sinceramente ero troppo nervoso per salutarlo», confessa Mario, 80 anni, anche lui vaccinato con il presidente Mattarella.

Allo Spallanzani, il via vai delle persone che ricevono le iniezioni è costante; c'erano due sorelle di 90 e 87 anni impaurite per le telecamere, ma «contente anche di aver fatto il vaccino». Oggi si vaccina Mattarella? «Bene che il presidente si vaccini qui - rispondono - se è il suo turno è giusto così». C'è la signora accompagnata dal nipote, «87 anni a giugno» e «contenta di aver fatto il vaccino. Sono stati bravissimi tutti, visto che oggi si farà il vaccino anche il presidente sono contenta due volte». Mattarella durante la prima fase della pandemia, il 2 giugno 2020, aveva visitato lo Spallanzani ringraziando gli operatori sanitari per il lavoro svolto nei mesi più difficili.

La vaccinazione del Capo dello Stato rientra nelle tempistiche previste dalla Regione Lazio. Lo scorso 31 gennaio, in occasione del discorso di fine anno al Quirinale, aveva annunciato che avrebbe fatto il vaccino quando sarebbe arrivato il suo turno. «Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere - aveva spiegato -. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza».

