Ius soli, giochi chiusi: Mattarella è pronto a sciogliere le Camere

di Marco Conti

ROMA A passi veloci verso le urne dopo cinque anni di legislatura e tre governi. Quasi un record per l'Italia Repubblicana e un traguardo importante al quale il Quirinale ha dato il suo contributo, discreto ma decisivo, per evitare una fine più traumatica. Una conclusione di legislatura anticipato di poco, visto che la scadenza sarebbe stata il 14 marzo, ma non è la prima volta che per si stringono i tempi anche se il governo è in carica e non c'è urgenza. La conferenza stampa di fine anno del...