Mastella abbandona la diretta tv, la moglie Sandra ricoverata in ospedale

Sandra Lonardo, ex presidente del Consiglio regionale della Campania è stata ricoverata all'ospedale «Rummo» di Benevento dove sarà sottoposta ad operazione per la rottura del braccio sinistro causata da una caduta in casa. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha così abbandonato la trasmissione televisiva «L'Aria che Tira» su La7 dopo aver ricevuto in diretta una telefonata con la quale gli veniva stato comunicato il trasporto in ospedale della moglie, la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo.

