Attacco hacker russo, violato anche l'account Instagram di Marta Fascina

L'attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet' continua a mietere vittime in Italia. Tra queste è finita anche la deputata Marta Fascina di Forza Italia e attuale compagna del leader azzurro, Silvio Berlusconi. Da ieri tutte sul profilo della parlamentare sono apparse storie e annunci pubblicitari con chiare caratteristiche di phishing.

Fascina ha denunciato e chiesto assistenza

Fascina ha denunciato immediatamente e chiesto assistenza non appena ha notato che nel suo profilo erano state pubblicate storie con contenuti non approvati da lei. L'unico account violato è quello Instagram (non risultano problemi a e-mail o altri social). È possibile che la deputata sia tornata in possesso dell'account questa mattina ma che non sia ancora stato sbloccato.