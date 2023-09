Marta Fascina, gli auguri a Silvio Berlusconi: «Resto sempre un passo dietro di te, ti amo eternamente». Il commovente post su Instagram

«Amore mio oggi è il tuo compleanno». Arrivano su Instagram gli auguri di Marta Fascina a Silvio Berlusconi che oggi avrebbe compiuto 87 anni. «Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia.

Marta Fascina, gli auguri a Silvio Berlusconi

Un dolore troppo forte quello della Fascian per la morte del suo compagno, avvenuta lo scorso 12 giugno: «Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternita’. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta»