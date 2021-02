Disconnesso. La discontinuità rispetto al recente passato politico portata in Italia dal presidente incaricato Mario Draghi si misura anche con i social. O meglio, si misura con la sua assenza da tutte le piattaforme più in voga. Né Facebook, né Twitter, né Instagram né tantomeno TikTok ospitano un suo account ufficiale. La comunicazione di Draghi infatti, come si è avuto modo di imparare quando era a capo della Bce, passa per intero da conferenze stampa convocate in anticipo e svolte con puntualità. Incontri durante i quali l'economista oggi 73enne non si è mai sottratto alle domande dei giornalisti. Peraltro, come riconosciuto dalla stampa internazionale, con la capacità innata di usare un registro linguistico semplice anche in contesti, o per argomenti, che non sempre si prestavano davvero a questo tipo di comunicazione. Il «Whatever it takes» del 2012 ne è la sintesi estrema. Molto più breve di un tweet e molto più efficace di una live sconclusionata su Fb.

Non a caso, nonostante la sua riservatezza, Draghi è finito con l'essere spesso al centro di trend sul web. Non solo ora, tra meme "Dracarys" o hashtag #grazieRenzi, ma anche quando nel 2018 fu fotografato mentre - da presidente in carica della Bce - prendeva posto nella economy class di un aereo. Sui social fu una pioggia di "siamo fieri di te", anche perché in netta contrapposizione con la polemica sul volo in business class di Luigi Di Maio in Cina.

VIRALE

Ma virale Draghi lo divenne anche quando alcuni dei giornalisti che frequentavano assiduamente Francoforte nel corso del suo mandato europeo si accorsero che il premier incaricato indossava cravatte si colori ben precisi a seconda del tipo di notizie comunicate in conferenza stampa. Una suggestione che si trasformò in un gioco in rete nel 2013 per mano della giornalista del Financial Times Katie Martin, che lanciò l'hashtag #DraghiTieGuesses (indovina la cravatta di Draghi), riscuotendo enorme successo tra gli addetti ai lavori che presero scherzosamente a considerare le cravatte di Draghi un indicatore economico.

