Ddl Zan e Vaticano, Draghi al Senato: «Italia Stato laico, non confessionale. Parlamento libero»

«Siamo uno Stato laico, non confessionale». Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi nella replica in Aula al Senato, rispondendo così sul ddl Zan al senatore Alfieri: «Questo è il tempo del Parlamento e non del governo, ma il nostro ordinamento dà tutte le garanzie di rispetto dei principi costituzionali. A proposito della discriminazione mi soffermo sulla discussione di questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione. Il nostro è uno stato laico, il Parlamento è sempre libero di discutere».

APPROFONDIMENTI POLITICA Ddl Zan, Mario Draghi: «Il nostro è uno Stato laico,... IL CASO Ddl Zan, da Giorgia Meloni a Enrico Letta: le reazioni alle parole di... POLITICA Alessandro Zan: «Tempo scaduto, approvare la legge senza... IL TEMA Ddl Zan, ecco perché il centrosinistra accelera al Senato (ma... ROMA Draghi su ddl Zan e Vaticano: «Italia stato laico, Parlamento... ROMA Paolo Brosio contro il Ddl Zan: «È una legge bavaglio,... POLITICA DDl Zan, Marcucci: «Il Vaticano può esprimere opinioni... ADNKRONOS Ddl Zan, si riaccende il dibattito LA NORMA Ddl Zan: Pd, M5S, Iv e Leu chiede la calendarizzazione del disegno di... UNGHERIA Ungheria, la legge anti Lgbt non piace a Von Der Leyen:... GOVERNO Ddl Zan, Draghi media tra Chiesa e maggioranza: sì alla legge... ADNKRONOS Ddl Zan, Vaticano chiede di modificare il disegno di legge POLITICA ​Ddl Zan-Vaticano, Zan: «Ascoltare tutti dubbi ma no... POLITICA Mario Draghi: «Preoccupazione per quanto accade in...

Draghi su ddl Zan e Vaticano

«Il senatore Alfieri mi chiedeva a proposito della discriminazione - ha esordito così il premier Draghi sul tema -. Dunque, prima di tutto mi soffermo sulla discussione in questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione. Quello che però voglio dire - specialmente rispetto agli ultimi sviluppi - è che il nostro è uno Stato laico, non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è certamente libero di discutere - ovviamente, sono considerazioni ovvie - e di legiferare. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il concordato con la Chiesa. Vi sono i controlli di costituzionalità preventivi nelle competenti commissioni parlamentari: è di nuovo il Parlamento che, per primo, discute della costituzionalità, e poi ci sono i controlli successivi nella Corte Costituzionale», ha proseguito il Presidente del Consiglio.

Draghi: laicità non è indifferenza a religione

«Voglio infine precisare una cosa - ha poi detto Mario Draghi -, che si ritrova in una sentenza della Corte Costituzionale del 1989: la laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, la laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali. Infine, per completare l'informazione, ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all'orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare ovviamente nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il governo la sta seguendo ma questo è il momento del Parlamento, non è il momento del governo».

Ddl Zan, ecco perché il centrosinistra accelera al Senato (ma va incontro a modifiche e "tradimenti")

Paolo Brosio contro il Ddl Zan: «È una legge bavaglio, mette a rischio il concetto di famiglia cristiana»

Covid, Draghi: non è liberi tutti, ricordare la lezione dello scorso anno

«Non c'è alcun dubbio che la situazione vaccinale ed epidemiologica avrebbe beneficiato dalla stagionalità: non è un liberi tutti, l'anno scorso abbiamo avuto una lezione - dice ancora il premier nella replica in Aula al Senato -. Ora dobbiamo imparare a essere pronti con infrastrutture, logistica, trasporti locali e individuare i focolai. La continuazione della cooperazione con le Regioni è importante. Dobbiamo tenere alta l'attenzione».

« Vaccini, ora priorità a over 50 »

«Non sono d'accordo che i vaccini non vadano fatti a minori. I vaccini si fanno ai minori. ll problema è vedere se ora è la priorità. La priorità ora è cercare di vaccinare tutti gli over-50. Questo è l'obiettivo principale in vista dell'autunno», ha aggiunto il premier Mario Draghi in Senato.

Migranti, Draghi: senza integrazione si creano nemici del Paese

«Una volta che si hanno flussi» migratori «legali, bisogna aiutare a essere integrati, altrimenti noi facciamo innanzitutto un danno a noi stessi, creiamo nemici del paese», ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato.