Per alcune di loro sarà l'occasione per ammirare, ancora una volta, la grande bellezza di Roma. Per altre un primo viaggio alla scoperta della Città Eterna e dei suoi luoghi simbolo. Quale che sarà poi l'effetto che ognuna di loro conserverà una volta lasciata l'Italia, il G20 porta nella Capitale non solo i grandi capi di Stato del mondo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati