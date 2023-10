Marco Mattei è il nuovo capo di Gabinetto del Ministro della Salute Schillaci

Marco Mattei è il nuovo Capo di Gabinetto del Ministro della Salute in sostituzione di Arnaldo Morace Pinelli che si è dimesso ieri.

Chi è

Mattei, originario del Comune di Albano Laziale dove tra l'altro ha ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati, poi assessore regionale, è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Roma Tor Vergata, specializzato in Ginecologia e Ostetricia, un dottorato di ricerca in Fisiologia dei Distretti Corporei, un master in Economia e Gestione Sanitaria, ha ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario del Policlinico Tor Vergata.

Diversi gli incarichi prestigiosi che hanno reso Mattei una figura di rilievo nel mondo sanitario e amministrativo. Tra questi il Consiglio di Amministrazione dell’Università La Sapienza e il Consiglio di Amministrazione dell’ACEA ATO2 s.p.a., ente che gestisce il Sistema Idrico Integrato di Roma e provincia. I consiglieri comunali di Albano Laziale, Pina Guglielmino, Matteo Orciuoli, Romeo Giorgi e gli ex assessori della sua Giunta Ivo Zazza e Di Stefano Raffaele, augurano un grande in bocca al lupo al nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei , che fino a qualche ora fa, ha ricoperto il ruolo di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Orazio Schillaci. “Questa nomina è per noi tutti amici di sempre, motivo di orgoglio. Salutiamo con soddisfazione il riconoscimento professionale politico e umano dell'amico Marco Mattei Capo di Gabinetto del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Per tanti anni l'abbiamo sostenuto e abbiamo condiviso con lui un percorso politico che ha visto il nostro territorio e la nostra azione politica emergere e dare un segno per il futuro. Continueremo a stargli vicino e gli auguriamo un grande bocca al lupo e i migliori auguri per un importante risultato".