Mara Carfagna, caos in Forza Italia: «Frattura con miei valori, scelta del partito contro gli interessi del Paese»

Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, critica duramente Forza Italia e lo fa attraverso un comunicato: «Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi, assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito. Sono grata al presidente Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato in questi anni, ma quanto accaduto ieri rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto che mi impone di prendere le distanze e di avviare una seria riflessione politica», ha dichiarato il ministro.

Lo strappo e il caos

È così che lo strappo di Lega e Forza Italia in Senato diventa il detonatore per il partito azzurro. Tra i forzisti si era sfiorata addirittura la rissa e la tensione è salita fino all'addio di Mariastella Gelmini. Dopo quasi 25 anni di militanza l'ex fedelissima di Silvio Berlusconi, ma da tempo la più ribelle, lascia il partito: «Ha definitivamente voltato le spalle agli italiani e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini». È il j'accuse della ministra responsabile degli Affari regionali che, prima del voto, annuncia la decisione amara: «Non lo riconosco più, non posso restare un minuto di più in questo partito». Per Gelmini è cronaca di un divorzio annunciato, visti i distinguo sempre più frequenti e diventati ormai scontri alla luce del sole.

E la “rissa” va in scena sul ring improvvisato di Palazzo Madama. È lì che si sente Gelmini chiedere alla senatrice Licia Ronzulli (che da tempo le ha strappato il ruolo di fedelissima del Cav): «Contenta, ora che hai mandato a casa il governo?». In risposta riceve parole dure e urlate: «Vai a piangere da un'altra parte e prenditi lo Xanax». Per ora, Gelmini è l'unica a uscire allo scoperto. Ma non è un mistero il disappunto condiviso dagli altri due ministri azzurri (Renato Brunetta e Marta Carfagna) e in generale dall'ala governista pure della Lega, oltre ai suoi stessi governatori. Tutti spiazzati dallo strappo che lascia di fatto al centrodestra il cerino della crisi. «Forza Italia si è auto sciolta dento alla Lega, hanno fatto una scelta sostanzialmente di potere, di sistemarsi e hanno lasciato perdere qualunque altra prospettiva. Che Berlusconi abbia scelta Salvini rispetto a Draghi la dice lunga», ha commentato Enrico Letta.