Manovra, vertice a Palazzo Chigi. Salvini: incontro utile, lunedì ok a decreti su sicurezza e immigrazione

Vertice a Palazzo Chigi stamani sulle legge di Bilancio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Assente Luigi Di Maio ancora impegnato nella missione in Cina. La riunione era stata annunciata ieri sera dalla Lega. Per il M5s ci sono il ministro Riccardo Fraccaro e il viceministro Laura Castelli. Presenti anche i ministro Enzo Moavero Milanesi e Paolo Savona.«Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte» sulla manovra e «andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte e Di Maio», ha detto il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riunione di governo di questa mattina a Palazzo Chigi.Per la manovra «non ci impiccheremo allo zero virgola. Noi vogliamo ridare dignità all'Italia e se creiamo posti di lavoro a Bruxelles saranno contenti. Tranquilli, le risorse ci sono», ha aggiunto il vicepremier.Nella manovra economica «non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse», ha poi ribadito ancora una volta detto il vicepremier. «Stiamo aprendo tutti i cassetti - ha aggiunto - taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto».«Siamo sulla buona strada. Non ci impicchiamo sui numeri ma siamo impegnati sulle cose da fare». Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro lasciando Palazzo Chigi risponde a chi gli chiede se il governo abbia chiuso l'accordo sul deficit. Il lavoro che il governo sta facendo, prosegue, «è ottimo e stiamo lavorando bene».«Buongiorno amici - aveva twittato Salvini poco prima della riunione - direzione ufficio per riunioni su sicurezza, immigrazione, tasse, pensioni giovani e lavoro. Poi Genova (per il Salone Nautico), poi Milano e poi ritorno a Roma: chi si ferma è perduto! Vi abbraccio e grazie per gli auguri che mi state mandando per San Matteo».