Conte a Di Maio e Renzi: «Chi non fa squadra è fuori» Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020.

I toni "o si fa così o si va a casa" fanno del male al Paese, fanno del male al governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo. I toni di queste ore mi meravigliano, ci sorprendono e ci addolorano», ha spiegato Di Maio riferendosi alle parole di ieri del premier Giuseppe Conte che invitava a «fare squadra o a uscire dal governo».



«Prima di tutto sono soddisfatto che domani finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un pò, un vertice di governo che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra», precisa Di Maio.

