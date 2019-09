Salvini: «No all'obbligo di usare le carte di credito se non si vogliono aiutare le solite banche»

No all'aumento dell'Iva e all'obbligo di usare carte di credito. «L'ultima cosa da fare mi sembra obbligare tutti ad avere una carta di credito a meno che non si vogliano aiutare le solite banche». A dirlo il leader della Lega, Matteo Salvini , al suo arrivo al Villaggio Coldiretti a Bologna , a proposito della manovra del Governo.«Sono curioso, ne abbiamo lette di tutti i colori», ha detto Salvini: «Due sono i temi ovviamente su cui vigileremo con particolari attenzione, perché non ci siano aumenti dell' Iva . Perché quando sento aumenti selettivi dell' Iva vuol dire che ti stanno per fottere».