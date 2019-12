Cannabis light, è ancora lite: resta la norma sulla vendita. Oggi il voto in Senato

di Michele di Branco

Manovra verso il voto con una schiarita sul nodo delle coperture finanziarie, mentre continuano a infuriare le polemiche sull'emendamento sulla cannabis. Dopo il via libera della commissione Bilancio, arrivato giovedì notte al termine di una seduta durata quasi 14 ore, e conclusa la discussione generale in Senato, la legge di Bilancio si prepara a imboccare, con il voto di oggi a Palazzo Madama, la penultima curva. È stato un weekend di lavoro per l'esecutivo alle prese con il maxiemendamento ala fine inviato in aula. Nel...