Malore da stress: Catiusica Marini ancora in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Catiuscia Marini è ancora ricoverata all'ospedale di Pantalla, dopo il lieve malore che l'ha colpita sabato sera al ritorno nella sua casa di Todi al termine della riunione dell'Assemblea legislativa che ha respinto le sue dimissione da presidente della Regione.Dopo essere stata sottoposta ad alcuni accertamenti, la Marini è rimasta in osservazione in ospedale. La sua situazione, secondo quanto appreso dall'Ansa, è definita dai medici sotto controllo. La causa del malore sarebbe legata allo stress. La Marini dovrà restare a riposo assoluto per almeno cinque giorni.LEGGI ANCHE: Sanità umbra, Marini si è dimessa. Zingaretti: «Ha messo al primo posto la Regione»