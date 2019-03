Tutti i marchi storici facciano parte di un albo al Mise: non è possibile acquistare marchi made in Italy e poi produrre all'estero. No a delocalizzazione selvaggia. «L'obiettivo della proposta di legge non è ledere il libero mercato: se uno ha volontà di investire in Italia è benvenuto. Ma se vuoi usare qual marchio storico italiano, allora produci in Italia».

«Vuoi il marchio? Allora produci in Italia». A dirlo è il ministroannunciando unadella Lega a tutela dei marchi storici italiani.«Vogliamo difendere con le unghie e con i denti e con leggi di buon senso le aziende italiane e i marchi storici: vuoi fare il cioccolato in Turchia? Allora metti Made in Turchia sui tuoi prodotti, senza usare marchio italiano. Questa sarà una grande battaglia che faremo dopo il 26 maggio», dice il vicepremier del Carroccio a Montecitorio.La legge è stata presentata a Montecitorio dal segretario Salvini insieme al capogruppo Molinari e Barbara Santamartini.