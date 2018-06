L'asse Parigi-Berlino: isolare l'Italia o isolare Salvini?

di Marco Conti

Isolare l'Italia o isolare Salvini? Una domanda alla quale Parigi e Berlino hanno deciso di rimandare la risposta al termine del Consiglio Europeo che inizierà domani a Bruxelles. Per ora chi mostra di non voler restare solo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri l'altro ha approfittato dell'arrivo a Roma del presidente francese Emmanuel Macron, in visita dal Papa, per chiedergli «una chiacchierata informale». I CATTIVI Malgrado Salvini abbia avvisato Conte definendo «Macron...