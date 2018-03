M5S tratta alleanze ma alle comunali dice no

AAA cercasi candidati sindaco M5S. A margine delle grandi manovre di alleanza che sta conducendo il M5S si scaldano i motori per le prossime amministrative. Ma, attenzione se in Parlamento il M5S cerca a tutti i costi di fare alleanze alle liste comunali è severamente proibito allearsi, proprio come una volta.



Buffo, no? Nei territori ora ci cerca di capitalizzare il risultato delle politiche alle elezioni amministrative che si terranno tra il 15 aprile e il 15 giugno in 791 comuni, di cui 589 appartenenti a regioni ordinarie e 202 a regioni a statuto speciale.



Ma appunto per i candidati sindaci e solo per loro vige ancora la regola suprema: no alle alleanze. Sul blog delle stelle ci sono tutte le istruzioni per presentare e farsi certificare una lista entro il 20 marzo, prima dell'elezione dei presidenti delle Camere che faranno emergere eventuali intese. E si legge anche l'obbligo tassativo:

Si ricorda che è possibile certificare solo una lista in ogni città, e che le liste del MoVimento 5 Stelle non fanno alleanze con nessun'altra lista. Fino a che la lista non ottiene la certificazione non è autorizzata all'uso del simbolo e del nome del MoVimento 5 Stelle.

