Elezioni comunali 2022, flop M5s. Conte: «Insoddisfatti, niente giustificazioni». E Renzi gongola: «Se fossi Pd mi alleerei con centristi, non con loro»

A Palermo il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla va verso l'affermazione al primo turno, con quello del centrosinistra e M5S Franco Miceli che si attesta attorno al 28,4%. Anche a Genova il centrodestra - parliamo sempre di proiezioni - dovrebbe rieleggere Marco Bucci (al 55%) con Ariel Dello Strologo (centrosinistra e M5s al 39,1%). E nel capoluogo ligure la coalizione del centrosinistra sarebbe al 39,4%, con Pd primo partito con il 21,4%, e M5S al 4,2%.

A Taranto e Padova, che pure il centrosinistra dovrebbe conquistare al primo turno, l'apporto delle liste di Conte si attesta rispettivamente al 4% e all'1%. Insomma, per dirla con il pd Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, quello che preoccupa il centrosinistra a caldo dopo il voto per le elezioni comunali del 2002 è «il calo dei 5 Stelle. Clamoroso in alcuni casi, come a Palermo». Con Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che gongola e manda messaggi nemmeno tanti cifrati a Enrico Letta e al suo campo largo.

Il flop M5s

E che il risultato grillino non abbia soddisfatto lo si legge anche nel "silenzio elettorale" che vige in casa M5s, in attesa delle dichiarazioni del presidente Giuseppe Conte. «I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo. Ma c'è dato che mi fa male ed è quello dell'astensionismo», ha detto il leader del Movimento. Che però cerca di dare una lettura al pessimo risultato ottenuto: «Le amministrative sono state sempre state un tabù per M5s, a parte qualche tornata come a Torino e Roma. Però non sono qui per nascondermi dietro questa costante storica per il Movimento».

Ma al di là dell'analisi del voto, Conte è pronto a rimboccarsi le maniche: domani il M5s annuncerà un «percorso di completamento dell'azione politica e di organizzazione interna anche per quanto riguarda le articolazioni territoriali», ha fatto sapere infatti il presidente. Il risultato delle amministrative, ha detto, dipende anche dai ritardi su questa organizzazione sui territori, «un rallentamento dovuto anche a vicende esogene e a resistenze interne. Anche per le "Quirinarie" che oggettivamente ci hanno rallentato nel percorso» .

Le parole di Renzi



«C'è stato un calo forte anche in città dove non ce lo aspettavamo - dice Alfieri sul risultato degli alleati pentastellati - È un campanello dall'allarme». Mentre parla fuori dai denti Renzi: «Più ci buttano giù nei sondaggi, più cresciamo tra gli eletti. Con queste elezioni Italia viva sorpassa i Cinque stelle come numero di sindaci eletti (ormai un centinaio), ma soprattutto pone le basi per sorpassare i Cinque stelle come voti alle prossime politiche. Lasciamo loro i sondaggi, teniamoci le elezioni vere». E il leader di Italia Viva aggiunge: «Se fossi ancora un dirigente del Pd, mi porrei il tema di fare un'alleanza col centro riformista (che fa buoni risultati sia coi nostri candidati che con quelli di PiùEuropa/Azione) anziché coi grillini. Staremo a vedere».