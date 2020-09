Correnti e controcorrenti in, congresso lungo (forse addirittura cinque mesi!), una segreteria politica con il suo bravo coordinatore (come accadeva alle Botteghe Oscure al tempo del Pci), un direttorio che somiglierà alle direzioni dei partitoni e partitini da Prima Repubblica, niente più(inteso come piattaforma informatica, nuova agorà e luogo di selezione dei candidati al Parlamento), niente più Casaleggio: inteso come Davide ma ad essere stato ripudiato, a dispetto della retorica del “ritorno alle origini del movimento”, è il mito di Gianroberto, quello che i partiti tradizionali profondamente odiava. Ecco, dopo il conclave segreto di ieri sera in agriturismo, senza streaming né “pareti di vetro” trasparenti come doveva essere la neo-politica stellata, i grillini tornano all’antico ma non al loro antico movimentismo scapigliato e futurista ma all’antichità del partitismo tradizionale.Il che magari non è male - “Dobbiamo strutturarci come un partito vero e proprio”, ha detto Di Maio ai colleghi di buen retiro bucolico - ma è una metamorfosi strana che contraddice tutta la storia iper-innovativa su cui si è basato il fenomeno grillino. Al momento del crepuscolo - dall’oltre 30 per cento dei voti alle Politiche sono passati al 10 delle Regionali - M5S vira in direzione delle vecchie certezze della paleso-politica: tra cui quelle del proporzionale.Ovvero, siamo pochi ormai - è il ragionamento dei ministri stellati - conviene andare sul sistema proporzionale, così facciamo pesare comunque il nostro gruzzoletto in alleanza con il Pd alle prossime elezioni. Che metamorfosi, appunto! Si sentono un po’ neo-Dc i grillini. Ma fuori tempo massimo e in versione bonsai: il suo 30 (e più) per cento lo scudo crociato lo seppe mantenete per 40 anni, mentre la dissoluzione stellata è cominciata molto presto e ora è conclamata. Inutile dire di tutte le altre differenze con la vera Dc che, solo per fare un esempio, era un partito popolare e non populista ed era radicato in tutta la penisola mentre M5S quel poco che è riuscita a salvare in fatto di voti è soltanto al Sud.