M5S crolla, in Calabria fuori dal consiglio regionale. Pd all'attacco: «Asse politico modificato»

Venti di crisi nel Movimento 5 Stelle. Dopo ore di assordante silenzio il nuovo capo politico M5S parla per commentare la disfatta dei grillini alle elezioni in Emilia e Calabria. «Il voto delle regionali ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va riconosciuto che in Calabria ed Emilia Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative». «Questo però non ci induce ad arrenderci: semmai è vero il contrario. Abbiamo già avviato il lavoro di organizzazione che ci consentirà un maggiore coordinamento», scrive Crimi su facebook sostenendo che sarà necessario «restare uniti, non lasciarsi irretire da facili sirene».

«Il Movimento 5 Stelle deve fare una riflessione. Vedremo cosa accadrà agli Stati Generali». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta i risultati elettorali in Emilia Romagna e Calabria.

Flop del Movimento 5 Stelle in Calabria che, come nel 2014, non riesce ad entrare in Consiglio regionale, non avendo raggiunto il quorum dell'8%. A scrutinio ultimato i 5 Stelle sono attestati al 7,35%. I pentastellati crescono notevolmente rispetto alle regionali scorse (4,9%), ma crollano rispetto alle politiche del 2018, quando arrivarono addirittura al 43,37%, e rispetto alle europee dello scorso anno, quando ottennero il 26,69%.

Per il Movimento 5 Stelle il voto in Emilia Romagna «è un po' il risultato di un movimento che non ha più fiducia in sé stesso». A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino. «È da lì che dobbiamo ripartire - aggiunge -, nel senso che dobbiamo ritrovare l'orgoglio di appartenere alla comunità del Movimento ritrovandoci sui temi che ci uniscono».

Quella del M5s è «l'implosione totale». A dirlo il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che sta seguendo i risultati dello spoglio in Emilia-Romagna al comitato di Stefano Bonaccini. «Come ho cominciato a dire tanti anni fa, la parabola c'è per tutti - ha proseguito Pizzarotti - se non ci sono contenuti, se non ci sono regole e se si va dietro solo a chi comanda, quelli sono i risultati».

Pd all'attacco. «È giusto che oggi si usi questo risultato per modificare l'asse politico del governo su molte questioni. Ad esempio il M5S, dopo questa severa sconfitta, dovrebbe rinunciare a un armamentario che non paga elettoralmente e che rende difficile l'attività di governo. Ad esempio, sulla questione della giustizia dovrebbe esserci una disponibilità al confronto superiore a quella che c'è stata finora». Lo afferma il vice segretario del Pd Andrea Orlando a Circo Massimo su radio Capital parlando del governo.

Crimi serra le fila. «Ogni volta che - scrive Crimi - un risultato elettorale non ci sorride sento partire il solito coro che scandisce all'unisono: il Movimento è finito, è in ginocchio, sta scomparendo. In più, questa volta, viene dato per scontato il ritorno del bipolarismo, come se le elezioni in due regioni equivalessero al voto nazionale». «A volte - afferma il senatore M5S - ci si trova a dover scegliere tra il consenso e il bene dei cittadini, non sempre le due cose coincidono. C'è la ricerca del facile consenso, quello di chi ad agosto fugge dalle responsabilità che si era assunto nei confronti dei cittadini italiani. E poi c'è il consenso guadagnato con il sudore, che richiede tempo, pazienza e resistenza. Il consenso che arriva solo attraverso il lavoro incessante, la progettualità a medio e lungo termine, la capacità di immaginare e costruire il nostro futuro. Abbiamo sempre scelto la seconda strada, lavorando per introdurre finalmente quelle misure di equità e giustizia sociale che il nostro Paese attendeva da decenni». «Quello che stiamo facendo e continueremo a fare contribuirà a renderà questo Paese migliore e più vivibile. Ci vorrà tempo, ma il consenso arriverà e non sarà effimero, ma il risultato di un buon lavoro», conclude Crimi.

«Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo che, dopo queste elezioni, deve proseguire nel suo percorso». Così il capo politico reggente M5S Vito Crimi commentando su fb le regionali, sostenendo che «noi stiamo dando l'esempio che la politica si può fare in maniera diversa, parlando di meno e badando ai risultati» e ricorda i dati sull'occupazione «mai stati così positivi», «lo Sblocca-Cantieri che è tornato a muovere miliardi dopo anni di immobilismo, 16 mln di lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale riceveranno più soldi in busta paga».

Ultimo aggiornamento: 14:55

