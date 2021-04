Conte ai deputati M5S: partito o Movimento conta poco, ma dobbiamo strutturarci. Diamoci del tu

È un nuovo Movimento 5 Stelle quello di cui parla Giuseppe Conte ai deputati pentastellati riuniti in stamani assemblea da remoto. Un partito? «Non importano le classificazioni», dice nel suo intervento introduttivo in cui traccia la linea per il futuro: dobbiamo darci una struttura «light» e poi è fondamentale aprirsi e strutturarsi sui territori.

La riunione è stata aperta dal capo politico reggente Vito Crimi. Ieri ai deputati è stato inviato un documento con alcune linee guida su cui dibattere: Crimi ha loro spiegato, a quanto riferito, che si tratta di una base di lavoro non vincolante ma che serve per iniziare un dibattito proficuo su questioni chiave come la formazione e il coinvolgimento della società civile, nonché sulla scrittura della carta dei principi e dei valori del Movimento.

«Diamoci tutti del tu», è l'invito rivolto dall'ex premier ai deputati. E il nuovo leader M5S, che tuttavia vorrebbe passare per una investitura ampia mediante voto online, lancia l'idea di un indirizzo email al quale inviare proposte sulle linee guida per proseguire il dialogo sulla rifondazione del Movimento anche dopo l'assemblea di questa mattina.

Non dobbiamo abbandonare le «cinque stelle» originarie del Movimento ma abbiamo il dovere di guardare avanti, avrebbe detto Conte ai deputati. L'ex premier avrebbe posto al centro del suo intervento introduttivo il tema della formazione, già illustrato ieri ai senatori: bisogna «aggiornarsi sia a livello nazionale che internazionale», avrebbe detto. Per poi spiegare che il centro di formazione che ha in mente servirà anche per «mettere in rete le esperienze amministrative».