Luigi Mattiolo, l'uomo di Draghi che prova a mediare tra Usa e Cina: così Roma diventa laboratorio della pace

A Roma si lavora per la pace. Nella Capitale i colloqui tra il consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti Jack Sullivan e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi. Si tratta del più alto livello di un faccia a faccia Usa-Cina da quando è iniziata l'invasione della Russia in Ucraina. Evidenti quindi gli sforzi in campo per coordinare una «risposta internazionale forte e unita alla guerra voluta dal presidente Putin». In passato Sullivan e Yang si sono incontrati due volte nel corso del 2021 per gestire la concorrenza tra i due Paesi.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Roma crocevia diplomatico, oggi incontro Usa-Cina per (tentare) di... LO SCENARIO ​Ucraina, Usa-Cina: summit per la pace a Roma. E Putin chiede le... IL REPORTAGE Ucraina, a Leopoli risveglio da incubo: il boato degli aerei a notte... SANZIONI Russia, la Cina si rifiuta di fornire pezzi e manutenzione... UCRAINA Russia e Cina alleate fino a quando? Pechino (preoccupata dalle... LA GUERRA Il doppio gioco della Cina (che si professa neutrale): per la tv di... LA DIRETTA «Kiev sotto attacco», la distruzione dopo i bombardamenti...

Sul tavolo oggi c'è l'impatto della guerra della Russia in Ucraina «sulla sicurezza regionale e globale». La speranza e l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di rendere la Cina il mediatore principe con la Russia, facendo un pressing su Mosca sulla crisi. Roma e l'Italia diventano il centro nel quale si studia per una possibile pace in un equilibrio di rapporti delicatissimo. Anche in questo senso si legge l'incontro con il consigliere diplomatico del premier Mario Draghi, Luigi Mattiolo, in programma domani mattina alle 8.30 a Palazzo Chigi con Sullivan. E alcuni fonti diplomatiche non escludono neanche un incontro con il presidente del Consiglio, seppur smentito ufficialmente.

Luigi Mattiolo, la carriera

Mattiolo è stato ambasciatore in Germania dopo aver lavorato come capo di gabinetto di Emma Bonico al ministero degli Esteri. Romano, 64 anni, è stato lo "sherpa" di Draghi per il G7 e il G20. Laureato in Scienze politiche, ha cominciato la sua carriera diplomatica nel 1981 alla Farnesina alla Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali. Nel 1983 è nominato secondo segretario presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, nel 1986 diventa primo segretario presso l’Ambasciata d’Italia a Berna. Lo stesso ruolo che ricopre dal 1988 al 1992 in quella di Belgrado, poi dal 1997 al 2001 è Consigliere alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles. Fino al 2004 è all'Onu a New York, poi (dopo la nomina a ministro plenipotenziario), rientra in servizio alla Farnesina, presso la Direzione Generale per l’Integrazione Europea, con l’incarico di Corrispondente Europeo e Coordinatore delle attività inerenti alla Politica Estera e di Sicurezza Comune. Dal 2005 al 2008 è ministro alla Rappresentanza Permanente presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles mentre la prima sede di ambasciatore è a Tel Aviv, dal 2015 al 2018.

Roma crocevia diplomatico, oggi incontro Usa-Cina per (tentare) di fermare la guerra in Ucraina

L'incontro Usa-Cina e la mediazione di Roma

Alla Cnn Sullivan aveva spiegato che la Cina era sicuramente a conoscenza dell'attacco di Putin («era consapevole che stava pianificando qualcosa») anche se Pechino «potrebbe non averne compreso la piena portata. Inoltre – ha aggiunto - è molto probabile che Putin abbia mentito loro nello stesso modo in cui ha mentito agli europei». La Cina al momento ha cercato di mantenere una posizione neutrale nonostante abbia con Mosca un percorso di alleanze economiche sempre più stringenti.

L'incontro a Roma «significa la possibilità di un aumento del lavoro diplomatico da parte di Stati Uniti e Cina, due Paesi che possono, insieme, condizionare lo sviluppo degli eventi dei prossimi giorni» è stato il commento del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. «Dobbiamo incoraggiare tutto ciò che va nella direzione di una possibile soluzione diplomatica, che tenga conto di chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, di chi ha violato la Carta Onu e di chi resiste in virtù dei diritti conferiti al popolo ucraino».

Cina: armi a Russia? Solo disinformazione Usa

L'incontro di Roma arriva a poche ore dall'accusa di Pechino a Washington di diffondere «disinformazione» sul ruolo della Cina nella guerra tra Russia e Ucraina. Zhao, nel corso del briefing quotidiano, è stato più volte sollecitato a commentare sia quanto riportato dal Financial Times e dal Washington Post sulla richiesta russa di aiuti militari a Pechino sia sul monito di Sullivan a non tentare di «salvare» la Russia eludendo le sanzioni imposte a Mosca: «Gli Stati Uniti hanno diffuso disinformazione sulla questione dell'Ucraina, prendendo di mira la Cina, con intenzioni malevole», ha detto il portavoce, assicurando che Pechino «tutelerà con forza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli individui cinesi».

«Qualsiasi informazione falsa che diffama gli sforzi della Cina è irresponsabile e immorale. Le sanzioni non sono mai state un modo efficace per risolvere i problemi», ha continuato Zhao, ribandendo che la Cina «si oppone a ogni sanzione unilaterale e alla giurisdizione dal braccio lungo degli Stati Uniti». Pechino, ha concluso il portavoce, «ha una posizione coerente e punta a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui di pace e a sostenere tutti gli sforzi che portino a una soluzione pacifica».