Di Maio ritira l'impeachment e riapre: «Pronti a collaborare con Mattarella»

«Spero nel voto prima possibile» ma siamo consapevoli che «la situazione è difficile» e «siamo disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica per risolvere la crisi». Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, arrivando a Napoli, prima di salire sul palco per un comizio. Anche se, ha ribadito,



Di Maio è tornato anche sull'ipotesi di impeachment: «Prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perchè Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza» ha detto, mentre la folla scandiva il coro "Voto, voto".

«Voglio dire che questa crisi di certo non l'abbiamo generata noi - ha aggiunto il leader M5S- E voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l'Italia esca dall'euro è perchè qualcuno ha fatto girare questa balla che questo governo voleva uscire dall'euro ma la nostra volontà non è mai stata quella. Hanno usato la cosa dell'euro - ha ribadito - per impaurire le persone».

«Non c'è stato un solo gruppo parlamentare che ha detto che lo sostiene, perché tutti sanno che se fanno partire un altro governo tecnico non prendono zero ma meno dieci, meno venti».