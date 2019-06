© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Domani il collegio dei commissari europei non dovrebbe prendere decisioni in merito alla procedura per debito nei confronti dell'Italia, ma limitarsi a un «aggiornamento» sullo stato delle cose, anche per informare tutti i componenti del collegio. A quanto si apprende, la data in cui il collegio potrebbe prendere decisioni ex articoli 126.5 e 126.6 del Tfue (cioè un'opinione e una raccomandazione al Consiglio) sarebbe martedì 2 luglio, a Strasburgo. Domani sarà anche l'occasione per informare tutti i componenti del collegio dei contenuti della lettera inviata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è stata redatta in lingua italiana ed è stata tradotta dai servizi della Commissione.