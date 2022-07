Letta: «Scelta tra noi o Meloni, non ci saranno pareggi. Pronto a fare front runner»

«Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. Non c'è pareggio, o vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. «La scelta è fra noi e Meloni», ha sintetizzato l'ex premier.

Verso il voto

Sui diritti «la differenza fra noi loro mai è stata così forte e marcata come oggi. Per noi è il momento, per loro non lo è mai. Mai come questa volta è in gioco il futuro della società italian e di centinaia di migliaia di giovani che vogliono vivere in una società in cui si è liberi o sei messo dentro delle caselle costruite sul passato». «Forza Italia è un partito con cui abbiamo collaborato al governo, abbiamo lavorato bene. Poi, improvvisamente, questa scelta incomprensibile che gli sta portando una frana di consensi e dirigenti. Fi ha deciso di sciogliersi dentro la Lega, ed è un punto di non ritorno, ma lì si è aperta una voragine, dentro il centrodestra. O noi convinciamo una parte degli elettori che hanno votato lì o sarà difficile giocarla solo sugli astensionisti. Dobbiamo parlare anche con chi ha votato Fi alle ultime elezioni o le liste civiche», ha proseguito Letta.

Difesa dell’ambiente, sostenibilità sociale, lotta al precariato, salario minimo.

Dobbiamo lavorare per il futuro dei giovani, che è il futuro del Paese. @EnricoLetta alla #DirezionePD ➡️ https://t.co/D2Y7Cq2L8r pic.twitter.com/hSaF2I741C — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) July 26, 2022

«Quello che dobbiamo fare della nostra partecipazione alle elezioni è una partecipazione che sarà centrata su una lista, la nostra lista, del Pd, che vogliamo aperta ed espansiva soprattutto a chi ha condiviso il progetto delle agorà, penso ad Articolo 1 e Demos». «A chi ha tentazioni" di tornare col M5s "a chi dice 'ripensiamoci' l'invito è a guardare a cosa pensano gli elettori, il loro giudizio è lapidario», ha chiosato il segretario del Pd.