Perché Enrico Letta ha regalato a Elly Schlein un melograno? Ecco il significato del frutto

Cambio della guardia al Nazareno fra Enrico Letta e la nuova segretaria Elly Schlein, il leader uscente le regala un melograno 'simbolo di prosperità', lei assicura che lavorerà per l'unità e il rilancio, attraverso un metodo 'condiviso e pluralè e aprendo il tesseramento 'il prima possibilè. Ufficializzati i risultati: a Schlein il 53,75%, a Bonaccini il 46,25%, 1.098.000 i votanti alle primarie. Dal partito segnali di collaborazione, ma anche le prime crepe: Fioroni annuncia l'addio. Il M5s apre al dialogo, Calenda sottolinea che ora il Terzo Polo 'rappresenta i riformistì. Da destra, Salvini attacca: 'per il PD e per l'Italia, cambia qualcosa?'.

Perché Enrico Letta ha scelto questo frutto?

Il melograno è simbolo di abbondanza. I grani dolci e succosi che si trovano dentro il frutto (gli arilli) rappresentano ricchezza, fertilità, prosperità. Il suo colore rosso è associato al sangue, con un significato di vitalità, passione, energia. La sua simbologia nasce nell’Asia meridionale, perché è da qui che il frutto ha origine: cresce soprattutto nei climi caldi e aridi. Necessita di pochissima acqua per la crescita.