«Italia Viva non può che essere contro l'aumento delle tasse. Faccio una proposta alla maggioranza, teniamo la pressione fiscale allo stesso livello dell'anno scorso tagliando le spese per due miliardi di euro in un anno, senza toccare i servizi». Così Renzi nel discorso alla Leopolda. «Offriamo il lavoro di 5 professionisti per conto di Italia Viva per tagliare le spese inutili - ha aggiunto -. Ci prendiamo noi la responsabilità di farlo. Ma evitiamo balzelli come sugar tax, come quelli sulla casa e sulle partite Iva».

«Non voglio fare polemiche con il Pd e voglio dire grazie a Dario Nardella per essere stato qui ad aprire la stazione Leopolda nonostante qualcuno avesse detto che sarebbe stato un flop. Il punto fondamentale che ci ha portato a dividere le strade dal Pd è che su alcuni temi ci sono delle distanze». Lo dice Matteo Renzi nel discorso che conclude la tre giorni fondativa di Italia Viva alla Leopolda. Sulla tasse ad esempio, «noi abbiamo un disegno opposto a quello del Pd. Da qui faccio appello a Dario Franceschini e Nicola Zingaretti, due amici e tali rimangono».

«A San Giovanni ieri è finito un modello culturale di centrodestra, che io non ho mai votato, e Berlusconi non ha mai votato la fiducia a me, ma ha rappresentato per 25 anni un modello che aveva distorsioni, ma ha cercato di rappresentare l'area liberale del Paese». Così Matteo Renzi. «Ieri Salvini ha preso le redini, capisco il disagio di dirigenti e militanti di Forza Italia - aggiunge -. A chi crede che c'è spazio per un'area liberale e democratica dico venga a darci una mano. Italia Viva è aperta».