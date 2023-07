Leonardo Apache La Russa, Roccella contestata: «Non entro nelle reazioni del padre»

«Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell'eventuale indagato. Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta». Così la ministra della famiglia Eugenia Roccella ha risposto durante l'incontro a Il libro possibile, a una domanda del giornalista di Sky Fabio Vitale sulle accuse a Leonardo Apache La Russa e le dichiarazioni del padre, presidente del Senato.

Caso La Russa, la ragazza positiva anche alla cannabis. «I pm sentano il senatore»

Giustizia, Antonio Tajani: «Ora carriere separate, era il sogno di Silvio. I magistrati devono applicare le leggi»

«Siamo qui per presentare un libro che si chiama Una famiglia radicale. Io sono una ex radicale, conservo elementi di continuità e discontinuità rispetto al mio passato. Sicuramente un elemento di continuità è il garantismo», dice ancora Roccella sull'opportunità delle dimissioni della ministra Santanchè. «Ricordo ancora il caso di Enzo Tortora - aggiunge, tra qualche buuu - come anche tutti i politici che si sono dimessi e poi sono risultati assolutamente innocenti. I loro processi sono finiti nel nulla e nessuno ha restituito a queste persone la reputazione. Invece, ad esempio, i magistrati che hanno accusato Enzo Tortora hanno fatto carriera e nessuno gli ha chiesto di rendere conto degli errori commessi., Quindi io credo da garantista che non ci sia alcun bisogno di dimettersi».