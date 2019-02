Legittima difesa, slitta la discussione alla Camera. M5S: «Non vogliamo rimandarla»

«Tutto il cronoprogramma delle leggi non cambia. È una fake news che avrei chiesto di rimandare la legittima difesa», ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio intervenendo alla Camera.

Slitta la legittima difesa. Il provvedimento caro alla Lega e a Matteo Salvini è destinato a essere discusso dalla Camera in terza lettura dopo "la seconda metà di marzo" assicurano fonti M5S. Oggi in Aula saranno solo esaminate le pregiudiziali. Poi l'iter si interromperà per dare la precedenza alla conversione del decretone.Ma Luigi Di Maio fa sapere di non essere stato lui a volerla rimandare.