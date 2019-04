​​Legittima difesa, Salvini: «Ascolto il Colle ma è legge dello Stato»

«Bellissima notizia per gli italiani perbene e pessima per i delinquenti: come avevamo promesso, da oggi la legittima difesa è legge dello Stato! Grazie al presidente della Repubblica. Noi stiamo dalla parte di chi si difende». Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

«Io ascolto con interesse estremo i rilievi del capo dello Stato, ma la legittima difesa è legge dello Stato e i rapinatori da oggi sanno che se entrano in una casa, un italiano può difendersi senza rischiare di passar anni davanti a un tribunale in Italia». Lo ha affermato Matteo Salvini dopo avere concluso un comizio nel Catanese. «Questa legge - ha aggiunto - rende il mestiere dei rapinatori più pericoloso di quello che era ieri».«Ricorso alla Consulta? Vorrei vedere - ha osservato il ministro - qualche giudice della Consulta, dio non voglia, che si trovasse qualcuno in casa armato e sta lì a sfogliare il Codice penale prima di difendere se stesso e i figli. Siamo seri. Chi entra in casa altrui armato, da oggi ne paga le conseguenze. La legge è legge, oggi in Italia fare il rapinatore è più pericoloso rispetto a ieri».