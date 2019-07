Lega e fondi russi, Ghisleri: per ora il caso non intacca il consenso di Salvini

di Mario Ajello

è soprannominata la sondaggista che non sbaglia mai. Ora è convinta che non ha avuto finora conseguenze negative per lae il suo leader la vicenda dei presunti soldi russi al partito. Ma ancora - spiega Ghisleri - bisogna vedere come si evolverà anche l'inchiesta giudiziaria, «perché finoraha potuto impostare un racconto che ha minimizzato i fatti senza far percepire l'importanza della faccenda e deviando l'attenzione su temi economici». Ma se escono nuove rivelazioni non è detto che questo atteggiamento minimizzante possa resistere.Dunque, la presidente di Euromedia Research rimarca: «Salvini sa che gli argomenti di vita quotidiana, soprattutto quelli legati alle tasse e ai lavoratori, interessano molto di più le persone rispetto ad altri temi politici che pure potrebbero rivelarsi gravi. Anche per questo motivo, almeno per il momento, non c'è nessuna variazione nei consensi della Lega rispetto a due settimane fa».Insomma, le ripercussioni fino a questo momento stanno a zero. La Ghisleri ricorda però come il 24% dell'elettorato leghista scelga il Carroccio per appartenenza. Dunque, il caso-Russia potrebbe influire sul resto dell'elettorato, per chi vota Lega per opinione, ma a parere della sondaggista è troppo presto per misurare gli effetti del caso-Metropol su questo campione.