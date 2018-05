La Lega: «Salvini non ha mai partecipato a cene a Parigi rimborsate dal gruppo Enf, pronti alle querele»

«Sulle presunte cene rimborsate dal gruppo Enf si precisa che, al contrario da quanto riportato da alcuni giornali, Matteo Salvini non vi ha mai partecipato né a Parigi, né altrove. Stesso discorso per gli altri parlamentari e componenti dello staff della Lega. Gli uffici legali del partito procederanno a presentare querela nei confronti di Repubblica, Corriere e tutte le testate che continueranno a pubblicare queste notizie false e prive di ogni fondamento».



È quanto si legge in un comunicato della Lega. «Come si evince dal documento, già pubblicato ieri, da Politico.eu, infatti, nessun eletto della Lega, né alcun componente dello staff, sono coinvolti e citati nelle contestazioni relative ai budget del Parlamento Europeo», prosegue la nota, che allega il link e indica, in particolare, l'appendice 5 (dettaglio delle spese) del documento, e conclude: «Inoltre nel documento allegato, firmato dal segretario generale del gruppo Enf Philip Claeys, è chiaramente specificato, tra le altre cose, che la delegazione Lega non è coinvolta nel caso».

