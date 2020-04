Fase 2, Lega occupa la Camera. Scontro Carroccio-Fratelli d'Italia. Domani Conte in Aula

I deputati della Lega hanno occupato l'Aula di Montecitorio. Lo riferisce Emanuele Fiano del Pd e lo conferma all'agenzia Ansa un deputato di Fdi. Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega sono rimasti nell'Emiciclo.

Scontro Lega-Fratelli d'Italia su "occupazione" del parlamento. «Restiamo a oltranza in Parlamento, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare. Non rallenteremo né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati: porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile. Rimarremo finché il governo non darà risposte chiare». Così una nota della Lega.

Fratelli d'Italia non è stata informata dell'iniziativa della Lega di restare a oltranza in Parlamento, gesto che non è pertanto non è stato mai condiviso. Lo si apprende da fonti di Fdi che inoltre esprimono sorpresa visto che da settimane - proseguono le stesse fonti - FdI lavora perchè il Parlamento torni a lavorare a pieno ritmo, in modo normale, senza alcun contingentamento, battaglia che però ha portato avanti in solitudine.

Domani mattina, informativa del capo del governo Giuseppe Conte alla Camera al Senato.

