Lega, giovani padani danno fuoco a fantoccio di Boldrini. Bruciato anche quello di Gentiloni

Un fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura Boldrini, con tanto di fotografia corredata da slogan contro le politiche migratorie, è stato dato alle fiamme questa sera dal 'Movimento Giovani Padanì della Lega, in piazza a Busto Arsizio (Varese). L'episodio è avvenuto durante la festa tradizionale in onore della 'ioeubià, ricorrenza popolare del Nord Italia, nella quale si brucia un fantoccio in segno di buon auspicio, e che nei secoli ha assunto le sembianze di una strega.

Accanto al fantoccio raffigurante Boldrini, ne sono stati dati alle fiamme alcuni di altri politici tra cui il presidente americano Donald Trump e il presidente del consiglio Paolo Gentiloni. Al momento non è stato accertato chi ha realizzato i fantocci di questi ultimi due.

